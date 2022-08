Opinie | Neem vaker de ander als vertrekpunt

Column Dát is pas nood, dat er vluchtelin­gen om de hoek komen wonen

Het is moeilijk om niet schmierend uit de bocht te vliegen, en toch iets te zeggen over de baby die doodging in een gymzaal in Ter Apel. Ter Apel, waar wij – ooit trotse natie van zeevaarders, nu trotse natie van, ja wát eigenlijk – onze vluchtelingen opvangen.

25 augustus