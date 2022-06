Opinie | Ons basisbestaan is een recht: garandeer dat!

Column Zaterdag kan Europa massaal stemmen tegen Poetin: Oekraïne wint

Nu onze eigen Stien zaterdagavond in de finale staat van het Eurovisie Songfestival zijn mijn vakgenoten die erover schrijven hun emoties nauwelijks meer meester. Bij haar vertolking in de halve finale boorde Stien lagen aan, zó onwaarschijnlijk diep dat bijkans niemand dit voor mogelijk had gehouden. In de slotakkoorden brak zij bijna en dat leidde onder de geroerde recensenten tot veel voldoening.

13 mei