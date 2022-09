Opinie | Openbaar vervoer, van voorrecht naar grondrecht

Het is crisis in het openbaar vervoer. Medio juni werd duidelijk dat tot 30 procent van de verbindingen gaat verdwijnen in Nederland als de steun voor het openbaar vervoer niet verlengd wordt. Nadat dit nieuws naar buiten kwam, werd er een motie in de Tweede Kamer ingediend om het openbaar vervoer ook in 2023 te blijven steunen, voor het tegenvallende aantal reizigers sinds corona. Helaas stemden de coalitiepartijen in de Tweede Kamer tegen.