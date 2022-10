Opinie | Opgeofferd aan snuifzucht van de elite

Om de zoveel tijd laait het drugsgeweld weer op en om de zoveel tijd roepen mensen dat legalisering - dus drugs uit de strafwet halen - de oplossing is. Een simplistische gedachte. Na meer dan 30 jaar ervaring op de slagvelden van de drugsoorlog en veldwerk in de door narcotica aangetaste afvoerputjes van de samenleving, ben ik iets genuanceerder over het thema gaan denken. Mijn waarschuwing in 9 punten.