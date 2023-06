Opinie | Oppassen met (te veel) digitaal geld

Column tHans Zie-ZOO wil nu niet meer afzakken naar de Keuken Kampioen Divisie van de dierentui­nen

Als ze de poort horen piepen, staan ze al springend en fladderend bij de deur. Mijn drie vrolijke kipjes weten dat er iets lekkers in aantocht is. Een paar sneetjes oud brood of wat groente-afval, de dames zijn altijd dolgelukkig. En helemaal als daarna de bak met smakelijke legkorrel is aangevuld. ,,Dank, baasje, dank’’, hoor je ze kakelen, het bewijs ligt in het hok. Drie verse eitjes.