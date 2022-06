Opinie | ‘Ordebewaker’ VN-Veiligheidsraad is een lachertje

opinie Opinie | Waar blijft de serieuze blik op de ziel van de mens?

Een fundamenteel debat over de vraag of het mensbeeld bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nog wel van deze tijd is, komt maar niet van de grond. En daar is alle reden voor, want wat weten we werkelijk van de psychische stoornis van Thijs H. en de dader van Alblasserdam?

