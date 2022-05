Opinie| Pim Fortuyn was zijn eigen adviseur

Column Ongelijk­heid in Brabant: gewone mensen werden hier steevast genegeerd

Er zijn nog steeds Brabanders die heel precies weten wat gênante maatschappelijke ongelijkheid tussen het hoog en het laag betekent en het van nabij hebben meegemaakt of nog meemaken. En die zich daarover oprecht kwaad kunnen maken. Een sleutelbegrip is daarbij een woord dat ik totaal was vergeten: baldakijn.

