Opinie | Reanimeren? Soms is het beter te laten

Van de hoofdredacteur De ellende rond asielzoe­kers was ook een beetje expres, zei de staatsse­cre­ta­ris

Tenten vol vluchtelingen in een somber stemmende rotzooi. U denkt nu dat ik het over de asielzoekers in Ter Apel heb. Maar mijn gedachten gaan terug naar Ermelo in 1998 toen we hetzelfde zagen gebeuren als nu.

28 augustus