Opinie| Rutte: wees niet bang voor Poetin, sluit de havens nu!

Column Het D66-kanon Pechtold wordt onder luid gejuich Den Bosch binnengere­den

Een haast aandoenlijke trots daalde neer over de hoofdstad van Brabant. Alexander Pechtold, ja hij helemaal zelf, gaat proberen in Den Bosch een stadscoalitie in elkaar te fröbelen. In de opwinding van het als zeer eervol ervaren moment had onze krant het zelfs over het ‘D66-kanon’.

21 maart