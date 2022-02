Opinie | Spookslot in de Efteling verdient bescherming tegen afbraak

COLUMN Kom op supporters, protesteer jezelf het stadion in!

Ik zou het wel weten, als ik een seizoenskaart had. Zeker na de voorbije week. Eerst protesteerde de horeca zich een dagje open. Dat werd gedoogd. Moest kunnen: de nood in de sector was hoog, de behoefte bij de bevolking groot, de zorgdruk in de ziekenhuizen was dalende en dus zat er het politiek sowieso al een beetje aan te komen.

22 januari