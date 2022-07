Opinie | Spookslot kan en mag niet verdwijnen

De bekendmaking begin dit jaar van de voorgenomen sloop van het Spookslot in de Efteling, sloeg bij veel Eftelingliefhebbers in als een bom. In no time werden meer dan 12.000 handtekeningen gezet, Werkgroep Nostalgische Efteling werd opgericht, erfgoedorganisaties luidden de noodklok en een internationaal gezelschap van liefhebbers en experts op het gebied van attractieparken en cultuurhistorisch erfgoed kwam in het geweer. Om de gemoederen te sussen ‘lekten’ recentelijk enkele ontwerptekeningen over de nieuw te bouwen attractie Danse Macabre, die de vervanger van het Spookslot zou moeten worden. Het gehoopte effect bleef uit en de kritiek werd alsmaar steviger. Wat is er aan de hand?