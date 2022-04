Opinie| Sta op, reus, om het kwaad uit te bannen

Sinds 24 februari leef ik in twee werelden. De oorlog in Oekraïne heeft een heftiger emotie in mij wakker gemaakt, dan ik had kunnen vermoeden. Ondertussen gaat het normale leven gewoon door. Je vult je belastingaangifte in, je maait het gras en ook ben ik druk met mijn boek In de storm van het vergeten, dat begin mei uitkomt. Het heeft een vervreemdend effect op me. Ik kwam een oude tekst tegen die ik de titel ‘woordeloos geweten’ had meegegeven. Kun je het geweten wel onderdrukken of slaat het altijd als een boemerang op je terug? Zou Poetin daar last van hebben en hoe ziet dat er dan uit? Het bleef hangen als een intrigerende vraag.