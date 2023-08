Opinie | Start het mobieltjesverbod aan begin van het nieuwe schooljaar, niet pas op 1 januari

Lezersbrieven Mening | Vanwaar toch telkens die verontwaar­di­ging?

Onlangs buitelden politici over elkaar heen en gebruikten het woord ‘intimidatie’ als reactie op het vermeende twitterbericht van Farmers Defence Force (FDF). Het is niet de eerste keer dat politici zich bedreigd voelen. Caroline van der Plas had het nog over ‘bangmakerij’ en de rol die de politici hier zelf in spelen. Vanwaar toch telkens die verontwaardiging? Het is niet goed te praten dat een burger agressie gebruikt tegen een volksvertegenwoordiger. Evenzo is het niet goed te praten dat een volksvertegenwoordiger ‘geweld’ gebruikt tegen de samenleving. Geweld door de dialoog te laten escaleren. Geweld door niet met oplossingen te komen voor prangende en existentiële problemen. Mag je jouw volksvertegenwoordiger rechtstreeks benaderen als hij/zij jou niet meer vertegenwoordigt? Mag je advies geven? Of verschuilen volksvertegenwoordigers zich achter de term ‘representatieve democratie’. In andere woorden: ‘Je hebt ons op 17 maart 2021 gekozen en pas op 18 maart 2025 zijn we weer geïnteresseerd in jouw mening. Tot die tijd beslissen wij over jou’.