Opinie | Statiegeld: zie het maar eens terug te krijgen

Voetbal is veel te veel emotie

De uitspraak ‘voetbal is emotie’ wordt vaak gebruikt om goed te praten wat niet door de morele beugel kan. Natuurlijk is voetbal emotie, maar dat is elke andere sport ook. Het is bovendien geen privilege voor sporters: heel het leven is emotie. Maar als emotie wordt gestimuleerd, wordt het oncontroleerbaar en leidt het tot wangedrag en agressie. Daar is de KNVB ‘helemaal klaar mee’, want ‘het veld is heilig’. Maar strenger controleren en straffen is niet de oplossing.