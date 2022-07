Opinie | Vanaf vandaag mag er niet één boer stoppen

Met dit veevoer - eerst uit Zuid-Oost Azië en later uit Zuid-Amerika - konden we goedkoop onze kippen, varkens en (eerst in mindere mate) koeien voeren. Regels voor het uitrijden van mest waren er in het begin niet. Mest vulden we aan met een hoeveelheid kunstmest, die we tegenwoordig als schandalig zouden bestempelen. Stikstof, die in die tijd op de grond is gebracht en niet benut is door de gewassen, is nog steeds onderweg naar ons grondwater. Vandaar dat we (met name op de zandgronden) nog steeds niet voldoen aan het maximum van 50 mg nitraat per liter grondwater en dit zal voorlopig ook niet gehaald worden, want er is nog een hele ‘trein stikstof’ onderweg.