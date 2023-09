Opinie | Verplichte deelauto is onzinnig en onnodig

Column Als sportvrou­wen mogen aantrekken wat ze willen, waarom mag Caroline van der Plas dat dan niet?

Dat sportvrouwen mogen aantrekken wat ze willen, dat hoe het zit belangrijker is dan hoe het staat, klinkt volslagen normaal. Maar dat is het dus niet, las ik. Als je erover nadenkt is het logisch dat voetbalvrouwen niet elke dag van de maand in kleine witte sportbroekjes willen rondrennen voor het oog van de hele wereld, zelfs niet als het 3 uur ’s nachts is.