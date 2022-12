Opinie | Vrede begint met een eerste gesprek

Column In Joure van Noppert geldt: ‘Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje’

Toen ik als schooljongen in het Friese Joure woonde, was Noppert een aannemer in het naburige Ouwsterhaule. Ik kwam er langs als ik naar mijn vriendje Rients fietste, wier ouders een eindje verderop in Oldeouwer een boerderij hadden, vlakbij het Tjeukemeer. Wellicht had ik destijds de firma Noppert met iets meer achting moeten groeten.

23 november