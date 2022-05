Opinie | Waar blijft de serieuze blik op de ziel van de mens?

opinie Opinie| Sta op, reus, om het kwaad uit te bannen

Moeten we in gesprek blijven met Poetin? Niet alles is toegestaan omwille van de vrede in Oekraïne. Het amorele gevaar moeten we even meedogenloos uit ons lijf snijden als het er is ingekomen. Het bod op de vrede heeft een limiet.

28 april