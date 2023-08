Opinie | Wat is essentieel voor ons mens-zijn?

Lezersbrieven Mening | Fietser wordt met deze goedbedoel­de voorrangs­re­gel vogelvrij verklaard

In het Brabants Dagblad stond wederom een artikel over de voorrangsregel van fietsers op de rotondes in de Reeshof in Tilburg [BD 20 juni; ‘Je vraagt je op deze rotonde wel af: is dit nou wel zo fijn?’]. Ook in Oosterhout liggen een aantal van deze linke rotondes, weet ik uit ervaring.