Opinie | We dweilen met de kraan open in de zandbak

Lezersbrieven Bambi was een ree

Wanneer Annemarie Haverkamp beweert dat Bambi de naam van een Amerikaans muildierhert of zo zou zijn, mist ze kennis van zaken [BD 4 februari; Z-bijlage; ‘Ook om de Veluwe staat ’n hek’]. In 1923 publiceerde Felix Salten zijn boek Bambi, ein Lebensgschichte aus dem Walde, als een geromantiseerde beschrijving van het leven van het Europese reewild. Dat ze bij Disney in hun film een fantasiehert met een vertakt gewei verzonnen hebben, dat in een bos met skunks leeft, is de reden waarom nu eigenlijk alle kleine hertensoorten, ook damherten, als bambi’s betiteld worden. Maar daar was de auteur van de echte Bambi het niet mee eens. Dat echte reeën nooit in hertenkampen te zien waren, is het gevolg van hun levensgevaarlijke vechtlust, ten aanzien van zowel mensen als dieren, ook hun eigen soort.. Tamme damherten zijn veel verdraagzamer, die kunnen best in een omheind overbevolkt hertenkamp overleven, ook al is onze minister het daar niet mee eens.