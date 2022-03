Opinie| We krijgen genoeg van het mannelijke machtsdenken en imponeergedrag. Waar blijft de cultuuromslag?

We beginnen steeds meer genoeg te krijgen van het mannelijke machtsdenken en imponeergedrag. De filosofe Amia Srinivasan schreef er een boek over: Het recht op seks, feminisme in de 21ste eeuw. In een interview met de titel Macht, begeerte en lust ziet zij geen oplossing in meer straffen of protocollen, maar in anders gaan denken. Zij bepleit een cultuuromslag. Op dit gebied nieuwe strafbepalingen maken of in bedrijfskantines protocollen ophangen duidt veeleer op een fout afgesteld kompas.