Opinie | Wetenschap en politici hebben elkaar hard nodig

Regelmatig worden virologen, klimaatwetenschappers, criminologen en andere collega’s afgeserveerd met de gotspe dat een wetenschappelijk onderbouwde bevinding ‘ook maar een mening’ is. Ooit (2002) werd dat standpunt in Nederland van kroonprinselijke goedkeuring voorzien. Maar het kan blijkbaar erger. Niet alleen de betrouwbaarheid van de wetenschap maar ook die van de wetenschapper, bijvoorbeeld RIVM-voorman Jaap van Dissel, wordt ter discussie gesteld. Forum voor Democratie acht hem ‘corrupt’. Behalve een aantal wetenschappers werd dat ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs te gortig. Gelukkig, want vandaag wordt Jaap van Dissel vanwege zijn rol in het Outbreak Management Team (OMT) op de korrel genomen, maar morgen is dat klimaatwetenschapper Detlef van Vuuren, voedselexpert Louise Fresco of bioloog Frans de Waal. Met vele andere onderzoekers begeven zij zich in maatschappelijk verhitte debatten om daar een methodisch geborgde bijdrage aan te leveren. Dat zij het daarbij niet altijd eens zijn, dat ze meestal een marge van onzekerheid moeten laten, dat ze de plank wel eens misslaan en dat een enkeling de kluit belazert, maakt hun bijdragen nog niet tot het soort van oprispingen dat volgens Johan Derksen-types voor ‘een mening’ moet doorgaan. Laat staan dat de volksvertegenwoordiging haar parlementaire oren ernaar moet laten hangen. Want wetenschappers en politici zijn meer op elkaar aangewezen dan we denken. Hoe?