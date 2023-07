Opinie | Wijs niet te snel naar de landbouw; water vraagt om een integrale aanpak

Uw mening Mening | ‘Wat in 10 jaar uit een putje wordt gehaald, pompt een boer in een uur op’

Ook al raasde storm Poly met windkracht 11 afgelopen woensdag over Nederland, we moeten het toch nog even over de droogte hebben, meer in het bijzonder over het grondwater. Want de grondwaterpartners riepen in een open brief [BD 4 juli] alle Brabanders op om ‘samen met ons ervoor te zorgen dat we meer regenwater vasthouden en minder grondwater gebruiken’. Wat vinden de lezers van het Brabants Dagblad daarvan?