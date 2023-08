Opinie | Zet het strafrecht in op ontwrichting van de samenleving

Opinie | Wie beschermt de burger tegen de overheid?

Het vertrouwen in de politiek is lager dan ooit. De eigen politieke waarheid gerealiseerd krijgen, dat lijkt belangrijker dan draagvlak creëren. Ook bij het klimaat speelt dit. De almachtige overheid drukt er met een leger consultants windparken door en tast voor lange tijd de leefomgeving aan. Dit dreigt ook te gebeuren in de polder tussen Den Bosch en Oss. Protesten of inbreng van individuen helpen niet.