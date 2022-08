Opinie | Zuinig met water geldt niet voor iedereen

De boeren in Noord-Brabant en in delen van Gelderland kregen per 10 augustus een sproeiverbod met oppervlaktewater opgelegd. Voor de burgers heeft de overheid allemaal waterbesparende tips en verzoekt ze de burgers dringend om zuinig met het leidingwater om te springen. Maar over beperkende maatregelen bij de grootverbruikers, zoals de staalindustrie, chemische industrie en papierindustrie, horen we helemaal niets. Waarom gelden er voor deze doelgroep geen beperkingen, wat het gebruik van oppervlakte- en drinkwater betreft? Of verwacht de overheid dat zij – net als de burger – op basis van vrijwilligheid besparingen gaan invoeren in deze extreem droge zomer? Hiertoe worden ze in ieder geval niet actief aangemoedigd.