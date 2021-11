Oproep: vertel me uw genuanceerde verhaal, waarom vaccineert u niet?

We komen, terwijl corona voortraast, steeds verder tegenover elkaar te staan, gevaccineerden en niet-gevaccineerden. We horen elkaar al lang niet meer en in de beeldvorming regeren de extremen: wappies versus hardliners in het pro-vaccinatiekamp. Al eerder heb ik erover geschreven. De kans dat meningen gaan schuiven, in welk kamp dan ook, acht ik niet zo groot meer. Maar wat in de polariserende storm verdwijnt, zijn de nuance en het begrip. Als we het dan niet eens worden, laten we zorgen dat we elkaar in elk geval blijven begrijpen.