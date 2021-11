Opschalen van gemeenten: de grens is bereikt

Het herindelen van gemeenten is vooral een fenomeen van de afgelopen tientallen jaren: had Nederland in 1950 nog ruim 1000 gemeenten, in 2021 zijn er nog maar 352 over. De leidende gedachte was steeds dat grotere gemeenten beter voor hun burgers kunnen zorgen en kostenbesparingen opleveren. Dus was het beleid, ook in Brabant, erop gericht om kleine gemeenten onder één bestuur te brengen. In Gemeente in de genen (2018) stellen Wim Voermans en Geerten Waling van de Universiteit Leiden dat deze voordelen van schaalvergroting schromelijk overschat worden. Zo laat onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) naar de gevolgen van herindeling aan duidelijkheid niets te wensen over: fusies leveren geen geld op, geen grotere doelmatigheid en louter negatieve effecten, ook op de langere termijn. Voermans en Waling: ‘Waarom doen we het toch? Inwoners willen het niet, het levert niets op. En toch vinden veel bestuurders nog steeds dat het met de schaalvergroting niet opschiet. Het is een soort dogma geworden, een geloof’.