Opstaan tegen kanker, ALS of Parkinson: was het maar zo simpel

Die actievoer­ders zijn minstens zo zielig als die varkentjes

15 mei Dieren in het nieuws doen het altijd goed. Op de dag dat de PvdA in Tilburg het plan lanceerde om duiven voortaan de anticonceptiepil te geven zodat minder van die beestjes de boel in de toekomst onderkakken, bezetten meer dan honderd ­dierenactivisten een varkensboerderij in Boxtel.