Over licht en het einde van tunnels

Column tHans Dag bramen, dag bessen, dag kersen en bonen, de moestuin moet weg

UDEN - Normaliter is mijn gemoedstoestand in overeenstemming met de foto die altijd bij dit stukje staat: opgewekt en optimistisch. Maar vandaag even niet, thans zijn we behoorlijk chagrijnig. Ik ben namelijk een van de ongelukkigen die zijn geliefde moestuintje aan de Hogeburchtweg in Uden moet opgeven. Plotseling zelf lijdend voorwerp van het nieuws in mijn eigen krant. Da's mooi balen.

13 november