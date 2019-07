Over Poolse mensen die nieuwe kansen zoeken

Het plaatsen van die tekst in Duitse kranten was in maart 1983 voor Günter Wallraff het begin van wat tot nu toe de beroemdste journalistieke undercoveroperatie ooit zou worden. Wallraff wilde weten hoe het was om als buitenlander in West-Duitsland te leven. Hij las dat ze nauwelijks een kans kregen op de arbeidsmarkt en slachtoffer werden van extreme vreemdelingenhaat. Hij wilde dat ervaren. Met donkere contactlenzen, een zwart haarstukje en in ‘gastarbeiderduits’ werd hij één van hen. Twee jaar werkte hij undercover als gastarbeider. Zijn bestseller ‘Ik (Ali)’ is schokkend.