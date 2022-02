Over Tahmina: journalistiek of vriendendienst?

Bijna anderhalf miljoen Nederlanders keken op die zondagavond naar de WNL-documentaire Vertrouwelijk! [BD 1 februari; Angela de Jong: ‘Snoesje’]. De vriendin van Peter R. de Vries trad daarin uit de anonimiteit. Tahmina Akefi (zo heet ze, ze studeerde journalistiek in Tilburg!) vertelde over haar grote liefde. Ze wilde nu uit de anonimiteit treden omdat het niet meer mogelijk was om dat samen met Peter te doen, zoals ze van plan waren. Ze had tot nu toe heel bewust haar loopbaan in de journalistiek op eigen kracht afgelegd en wilde niet door het leven als ‘de vrouw van’. Bovendien wil ze van haar spreekrecht gebruikmaken wanneer in juni de moordzaak inhoudelijk door de rechtbank wordt behandeld.