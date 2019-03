Over Thierry Baudet, Julius Caesar en de onafwendbare ondergang van het Romeinse Rijk

Waar kun je beter vijftig worden dan in de ­eeuwige stad Rome? Dus dwaalden we – mijn lief en ik – door de schemerige kronkelstraatjes, over piazza’s en piazzales, terwijl we af en toe een ­basiliek of een koffiebarretje binnenstapten. We genoten van het Colosseum en andere machtige bouwwerken uit de tijd dat Rome het middelpunt van de wereld was.