Overheid: neem je burgers serieus

Daar wil ik allemaal graag aan meewerken maar tot nu toe heeft de overheid mij er niet van overtuigd dat al die zware maatregelen nodig en nuttig zijn. Ik lees namelijk dat de gemiddelde leeftijd in Italië van de overledenen aan ­corona 81 jaar is. In Nederland zijn vier ruime tachtigers overleden die al een zwakke gezondheid hadden. Heel erg natuurlijk, maar niet anders dan in een gewone griepepidemie. En ik lees dat veel slachtoffers de ziekte redelijk snel verwerken en gewoon weer op de been zijn. Tot slot blijkt het ­sterftepercentage na nieuwe ­berekeningen ook nauwelijks af te wijken van dat in een gewone griepepidemie. Zonder die hele nieuwshype op internet en in de media zou je je op basis van dit soort data als nuchtere ­Nederlander afvragen: ‘Waar ­hebben we het over’?