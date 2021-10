Overheid: toon lef en word creatiever

Het lijkt inmiddels mode te zijn geworden om de burger de schuld te geven van wat er in Nederland misgaat. Ik las onlangs in de krant: ‘Er kleeft bloed aan een pilletje’ [BD 31 juli], waarmee de gebruiker van drugs als schuldige werd aangewezen voor de moorden in het criminele circuit. Boven een ander artikel stond de retorische vraag: ‘Dezelfde files, op dezelfde plek: eigen schuld, dikke bult? [BD 1 oktober]. Als het over de woningnood gaat, is de burger de schuldige omdat we met veel minder mensen in een woning wonen en daarbij wordt met name geduid op gescheiden echtparen en ouderen. En de inbraken komen doordat we de gordijnen niet sluiten en niet alles hermetisch afgrendelen. Al jaren wordt er voorgesteld veelplegers een enkelband te geven maar dat mag niet om privacyredenen.