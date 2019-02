Overstap op arbeidsmarkt vereist scholing

Lente in februari: de tuinkus­sens kunnen er ook niks aan doen

18 februari Weggezakt in de tuinkussens genoot ik met mijn ogen dicht van het lekkerste zonnetje. Niet dat het zó lang geleden was, welnee. Die kussens gingen pas begin november definitief de schuur in; eind oktober kon je godbetert nog in je bikini in de tuin liggen: 28 graden!