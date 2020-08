Overvloed maakt wereld juist duurzamer

We horen het al decennia: we zijn met te veel mensen. We gebruiken te veel grondstoffen, we consumeren te veel en vliegen te vaak. We leggen een te groot beslag op moeder Aarde. En dus gaan we met z’n allen naar de Filistijnen. De biodiversiteit neemt af, grondstoffen raken op en het klimaat verandert. Daarom moeten we verminderen. Minder spullen, minder vliegen, op minder grote voet leven en liefst ook nog minder mensen op de wereld zetten. Minder, minder, minder. Sinds de jaren 70 is het de geharnaste boodschap van de milieubeweging. Het is een boodschap die maar amper wordt betwijfeld, ook al leeft er vrijwel niemand naar.