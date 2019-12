Pa rum pum pum pum. Nondeju!

columnDe dag na Sinterklaas vind ik vreselijk. Dan valt het startschot voor de kerstmuziek­terreur, die aanhoudt tot 27 december. Of je nu in een kledingzaak of supermarkt staat, in een restaurant zit of rondslentert in een winkelcentrum, overal klinkt kerstmuziek. En overal ook nog eens dezelfde kerstmuziek.