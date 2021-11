Parel in het Groen: waar blijft uw groene menukaart?

opinie Het virus bleek niet de grote gelijkma­ker

Op 16 maart 2020 hield premier Mark Rutte een inmiddels historische toespraak waarin hij de ingrijpende gevolgen schetste van het coronavirus dat zich zojuist ook in Nederland had aangediend. Naar aanleiding daarvan schreef ik met Paulien Bongers een opiniestuk getiteld ‘Veerkracht in een geïnfecteerde samenleving’, dat morgen precies 20 maanden geleden in deze krant verscheen. In deze bijdrage kijk ik terug vanuit de vraag hoe veerkrachtig onze samenleving is bleken en wat er meer nodig is.

22 november