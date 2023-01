Partij voor dagloners viert eeuwfeest zonder al die wereldkwesties

Jouw mening Nederland moet nu doorpakken: lever niet alleen Patriots maar ook tanks aan Oekraïne

Nederland wil meedoen aan een Duits-Amerikaans plan om Patriot-raketten voor luchtafweer naar Oekraïne te sturen, liet premier Rutte gisteren in Washington weten. Over hoe dat er precies uit gaat zien wordt nog overlegd, maar het moet een ‘substantiële bijdrage’ worden, zegt Rutte. ,,Dat is meer dan training, het gaat ook om spullen.” De Oekraïense president Zelenski liet echter eerder al doorschemeren dat hij zwaarder geschut zoals tanks nodig heeft om de Russen effectief te kunnen bestrijden.

18 januari