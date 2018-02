Pisnicht is kwetsend

Onze zonen gebruikten 'homo' een aantal jaren geleden als onschuldig scheldwoord. Dat begon me te irriteren. ,,Je groeit wel op in een gezin met twee homo's.'' Sindsdien is het als scheldwoord verdwenen.

Dat is goed. Dingen veranderen.

Als kind werd ik, brildragend, op school grappend voor brillenjood uitgemaakt. Ik was woedend. Begreep het woord niet, maar ik werd uitgescholden omdat ik een bril droeg. Afgelopen woensdag wilde ik na de overwinning van Feyenoord op PSV mijn Ajax-familie appen: 'Wat zijn de joden stil', maar deed het niet, omdat het naar klinkt. Woorden wikken en wegen.

Zeiknicht

Ik las vorige week de column van Youp van 't Hek in de NRC waarin hij schreef dat we te kleinzerig omgaan met woorden als pisnicht, poot of flikker. Deze woorden had hij van zijn vader geleerd en hij gebruikt ze nog steeds als hij een homo irritant vindt of een zeikerd. Dus hij bedoelt waarschijnlijk zeiknicht, maar dat is geëvolueerd tot pisnicht. Wat viezer klinkt.

Hij schreef vervolgens over wit en blank en de hypocrisie van wat we zeggen en wat we eigenlijk vinden.

Ik las deze column op de avond dat ik tijdens een Vrienden van Amstel-show in Ahoy spontaan Jeroen van Koningsbrugge een zoen op de mond gaf tijdens het liedje Suzanne van VOF de Kunst. Ik zag het fragmentje van de opname na de show en dacht: 'Oh... was dat niet te vrijpostig?'

Daarop stuurde ik hem een berichtje met de vraag of het impertinent was en zo ja, dat ik daar mijn excuses voor aanbood. Hij antwoordde dat hij het juist grappig vond en daarmee was de kuskous af.

Dat voorzichtig gemanoeuvreer in de porseleinkast wordt deze olifant soms te veel.

Kwetsend

Ik herlees de column van Youp en denk: 'Waarom schrijft hij dit?' Ik besluit het hem te vragen: 'Als je in het huidige klimaat woorden als pisnicht, flikker en poot gebruikt, kan dat als kwetsend worden ervaren. Zeker in deze tijd, waarin je als homo toch angstiger bent en je vaker in het openbaar wordt uitgescholden of aangevallen. Ik begrijp niet waarom je dat doet.'

Hij belt me en legt uit dat hij de woorden altijd zal gebruiken, maar dat hij het niet kwetsend bedoelt en dat hij het ook niet zal roepen naar mensen die zomaar voorbijkomen. ,,Je moet de column nog maar eens een keer lezen."

Ik antwoord dat ik hem meerdere keren heb gelezen en dat ik die passage nog steeds als kwetsend ervaar. Dus adviseer ik hém om zijn column een keer goed te herlezen. ,,Jij zegt toch ook alles op tv zonder te denken dat je mensen zou kunnen kwetsen?" reageert hij.

Dat was vroeger, antwoord ik. Tegenwoordig word ik zelfs door mijn kinderen, die veel voorzichtiger zijn, gecorrigeerd.

Tijden veranderen. Dat ziet Youpniet in. ,,Zijn we nu gebrouilleerd?" vraagt hij lachend.

,,Nee, tuurlijk niet."

En ik hoor het m'n vader zeggen: 'Zielenpoot.'