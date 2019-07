Plan om Vughtse beuk om te hakken was pure vernielzucht

Even de schaamteloze voorgeschiedenis. De gemeente Vught wilde die honderdjarige beuk ondanks zijn indrukwekkende waardigheid omhakken, om een mooie rechte weg te kunnen aanleggen op een verder ook zo leeg mogelijk plein. De vele bomenvrienden in Vught (je zult er maar wonen) kwamen in opstand. De rechter greep in. De gemeente bleef mokken: de verkeersveiligheid, de riolering, het was ook vooral sneu voor de boom zelf om te overleven, want die nieuwe weg kwam over de wortels heen. Och gut, hakken uit erbarmen.