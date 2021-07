Plan voor Brabant kan beter, drie keer beter

Column De raadsels van een klooster­tuin waar je nu even in mag

14 juli Het mystieke van een fors ommuurde kloostertuin is dat je er vanouds als burger niet in mag. Het is een afgesloten territorium waar serene deugdzaamheid tot volle wasdom kan komen. Hoewel wij ook dat weer niet zeker weten, een kloostertuin is vooral een raadsel.