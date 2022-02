Plekken van onze historie, die zijn er al

Ik vroeg me dat af, toen ik onlangs een documentaire zag over het herbouwde Berliner Stadtschloss. Het nieuw gedoopte Humboldt Forum heeft en krijgt vele publieke en museale functies, zoals een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Berlijn, waarvoor de Nederlander Paul Spies de opdracht kreeg. Een dergelijk miljoenenproject, in Duitsland blijvend onderwerp van politieke discussie, zou ook in Nederland heftige reacties oproepen en is wat mij betreft ook ongewenst. Maatschappelijke thema’s roepen vaak lastige sentimenten op, als het gaat over genderproblemen, woke-discussies, slavernijverleden, zorg om groeiende sociale en ethische tweedeling, het veranderde en verschraalde culturele landschap.