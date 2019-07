Plezier om een keertje uit te gaan is er niet meer bij

column Oefenen voor een rol als drugsdea­ler? Ja, tuurlijk joh

28 juli Ooit acteerde de Rotterdamse Imanuelle Grives in de geflopte zeperd Carmen van het Noorden. Een film met een beschamende 5,1 rating op IMDB. Imanuelle speelde de rol van ‘extravagante crackhoer’. Ik ben benieuwd of ze zich destijds voor die rol óók heeft moeten inleven. Of ze toen weekenden lang wulps door de krochten van Rotterdam Centraal paradeerde in dunne lapjes kant?