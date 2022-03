Podium: stuur uw brief in

BD Van de hoofdredac­teur: Is er misschien een góede reden waarom u niet ging stemmen?

Eerste reactie: wat zijn wij ontzettende holbewoners. Nog maar een paar maanden geleden had werkelijk iedereen een mening over de (corona-)regels die de overheid ons oplegde. Mondkapjes, sluitingstijden, testbewijzen, carnaval, we vonden er allemaal wat van. Niemand was er die onverschillig de schouders ophaalde, politiek bleek opeens weer een enorme impact op ons leven te hebben. Politiek ging weer ergens over.

20 maart