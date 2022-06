Poetin snijdt banden met Gazprom Den Bosch door: in het Kremlin kennen ze ons!

Column Dassen graven burcht onder het spoor: doodschie­ten mag niet, dus heel veel polderen

Steeds wordt duidelijker dat in Nederland allerlei dieren leven die denken dat zij hun gang maar kunnen gaan. Zij doen niet wat wij willen of wat wij denken met hen afgesproken te hebben in gesubsidieerde werkgroepen: lekker wild zijn, maar ons verder niet lastigvallen of in de weg zitten.

23 mei