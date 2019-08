PrEP: slim, solidair en effectief

In de krant van 10 augustus stond een wonderbaarlijk betoog van Arno Heesakkers over PrEP, de hiv-preventiepil. Onder de kop ‘Probleem is de zorgeloosheid’ gaat zij tekeer tegen het beschikbaar stellen van PrEP aan mensen die een verhoogd risico lopen op hiv, zoals homomannen. Maar de feiten laten juist zien dat PrEP een juiste en slimme keuze is.