Prik de bubbel door. Stem voor het gezamenlijk belang

Column Op weg naar het stemhokje neuriën: Ik maak het even af

15 maart Als politici op de televisie worden onderbroken omdat ze wegzakken in hun eigen woorden of staan te dazen, dan weren zij de interruptie tegenwoordig af met een nieuwe uitdrukking: ‘Ik maak het even af’. Dat klinkt vriendelijker dan ‘Val me niet in de rede’ of ‘Hou je brutale mond’, het getuigt ook van electoraal aantrekkelijke kordaatheid.