Waar ik het over heb? Processierupsenprietpraat. Ik heb dit jaar meer last van het geklaag over de processierups, dan van de processierups zelf. Muggenbulten, jeugdpuistjes, moedervlekjes, zonne-uitslag, kleine stippen van een rode viltstift. Alles is tegenwoordig de schuld van de processierups. Er is werkelijk geen ontkomen aan. Op het schoolplein, op familiefeesten, wildvreemden in de supermarkt: iedereen begint erover.