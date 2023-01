Provincie moet ervoor zorgen dat Brabanders in schone lucht kunnen leven

De hoofdredacteur Zou @Jezusvan­na­za­reth in 2022 nog steeds aan het kruis zijn genageld?

Pas toen hij de dertig gepasseerd was, sprak Jezus van Nazareth voor massa’s. In 2022 wemelt het op sociale media van de absolute waarheden. Wat zou er gebeurd zijn als @Jezusvannazareth nu had geleefd? Zou hij door Elon Musk van Twitter zijn verwijderd?

23 december